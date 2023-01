A due anni viene lasciato solo in auto: genitori denunciati

Piangeva disperato quando gli agenti della polizia locale lo hanno notato all'interno di un Suv parcheggiato in divieto di sosta. Il piccolo, di soli due anni, era stato lasciato in auto da solo mentre i genitori sbrigavano una commissione all'anagrafe. Il bimbo è stato soccorso dagli agenti; mentre mamma e papà, raggiunti, sono stati denunciati per abbandono di minore. L'accaduto nei giorni scorsi a Buccinasco.

I 'ghisa' sono stati richiamati dal pianto del bambino e si sono subito occupati di tranquillizzarlo; le portiere dell'auto, peraltro, non erano bloccate. Poco dopo i genitori, due quarantenni di origine cinese e residenti da tempo a Buccinasco, sono stati rintracciati all'interno dell'ufficio comunale.

Il bimbo sarebbe rimasto da solo in auto per almeno mezz'ora. I genitori non hanno saputo spiegare perché uno dei due non sia rimasto in auto con il figlioletto o perché non l'abbiano portato con loro all'anagrafe. Accompagnati al comando, madre e padre ora rispondono di abbandono di minore aggravato, in concorso tra loro.