Bimbo rischia di affogare in piscina: lo salvano col massaggio cardiaco

Sangue freddo, preparazione e altruismo. Sono le qualità messe in pratica da una donna, un'infermiera, che nel pomeriggio di venerdì ha strappato alla morte un bambino di 4 anni che rischiava di annegare in una piscina del parco acquatico Oplà Village, a Pogliano Milanese (Milano).

Il bimbo, nato in Italia da una famiglia cingalese nel 2019, è stato salvato grazie a un lungo massaggio cardiaco eseguito dalla donna, in attesa che arrivassero gli altri soccorritori. Quando è ripartito il cuore del piccolo, è stato trasportato d'urgenza - ma in codice giallo - all'ospedale di Legnano, scortato da una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Legnano, che nel frattempo era arrivata in via Camillo Chiesa. Il bambino, nel parco insieme a mamma e papà, stava giocando nell'acqua insieme ad altri coetanei.

La tragedia si è sfiorata pochi minuti prima della chiusura del parco, alle 18.40. Quando alcuni dei presenti notano il bimbo galleggiare immobile a testa in giù all'interno di una delle piscine del villaggio, una profonda poche decine di centimetri. Immediatamente scattano i soccorsi e il piccolo viene tirato fuori dall'acqua. Si fa avanti l'infermiera, il cui intervento risulta fondamentale per far ripartire l'apparato cardiocircolatorio del giovanissimo paziente. Per farlo riprendere e salvargli la vita.