Compie 12 anni il giorno prima del volo: bimbo bloccato in aeroporto perché senza green pass

Niente green pass, niente aereo. È la disavventura - paradossale per quanto legalmente corretta - capitata a un ragazzino di 12 anni bloccato in Sicilia da qualche giorno e senza la possibilità di tornare a casa di sua madre, a Milano.

A raccontarla è stato il padre, Marcello, 46 anni, di Noto, nel Siracusano. L'uomo è separato dalla moglie e il piccolo vive con la madre sotto la Madonnina, ma è in affido condiviso. Il giudice ha stabilito i periodi di vacanza che la coppia rispetta per il bene del bambino e infatti, spiega il papà, "dal 3 al 9 gennaio mio figlio è stato in Sicilia con me". Proprio quel giorno però il bimbo ha compiuto 12 anni e quindi da quel momento in poi per lui è scattato l'obbligo di essere in possesso del super green pass per prendere l'aereo, previsto il giorno successivo.

"Quando il 10 gennaio siamo arrivati in aeroporto, ho mostrato i documenti ed il risultato negativo del tampone molecolare ma l'addetto della Sac - la società di gestione dello scalo - mi ha detto che non poteva imbarcarsi. Il Dpcm, che era entrato in vigore proprio quel giorno, autorizza l'imbarco solo a dodicenni vaccinati", ricostruisce Marcello. "Ho fatto presente che il tampone era negativo, che il bambino doveva rientrare a scuola ma soprattutto che c'è una sentenza del giudice che stabilisce i giorni in cui mio figlio può stare con me e che io non posso violare per non avere conseguenze penali", ma non c'è stato nulla da fare.

Il piccolo è stato bloccato in aeroporto a Catania ed è rimasto in Sicilia. Ora il bimbo è stato vaccinato, ma la certificazione che gli consentirà di partire la potrà avere solo dopo 15 giorni, come prevedono le norme. "Anche se è contento di stare con me e con i nonni sta perdendo giorni di scuola - conclude il papà - per colpa dell'ignoranza e della mancanza di elasticità da parte di alcuni".