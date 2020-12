Milano, bimbo di 12 anni vola giù dal 2° piano: gravissimo

Un bambino di 12 anni è rimasto molto gravemente ferito dopo essere precipitato da una finestra al secondo piano di un palazzo. L'accaduto nel pomeriggio di lunedì 28 dicembre in via Alcuino, zona City Life, verso le 15. Sul posto sono accorsi 118, con ambulanza e automedica, polizia di Stato e locale.

A causa dei seri traumi riportati nell'impatto al suolo - all'addome, al femore e al bacino - il piccolo, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto dagli operatori di Ata Soccorso, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Al momento dell'arrivo dei soccorritori il bambino sarebbe però stato cosciente. A riferirlo la questura.

In base a quanto trapelato, il 12enne sarebbe volato giù dall'edificio mentre era intento a fare un gioco online. La madre, che si trovava in casa con lui, si sarebbe accorta dell'incidente sentendolo cadere. Ad effettuare i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del drammatico episodio gli agenti della polizia di Stato.