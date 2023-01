"Mi piace tanto Spiderman": bimbo (lasciato solo in casa) rischia di cadere dal 4° piano

Se gli agenti non avessero sfondato la porta, forse sarebbe saltato nel vuoto. Con in braccio il suo pupazzetto di Spiderman, lo stesso cartone che la tv della sua cameretta stava trasmettendo in quel momento. Attimi di grande paura martedì pomeriggio a Milano, dove un bimbo di 5 anni - lasciato da solo in casa - ha rischiato di cadere nel vuoto da una finestra al quarto piano del palazzo di via Padova in cui vive insieme ai genitori.

L'allarme è scattato verso le 17, quando alcuni passanti hanno segnalato alla polizia la presenza di un bimbo quasi in equilibrio sul davanzale della finestra. Gli agenti, subito intervenuti, hanno cercato di stabilire un contatto con il piccolo dalla strada, mentre altri colleghi sono saliti al pianerottolo e hanno iniziato a parlargli dalla porta. Dopo che il bimbo si era momentaneamente avvicinato all'ingresso, i poliziotti lo hanno sentito dire "adesso vado, mi piace tanto Spiderman" e hanno intuito che si stava allontanado di nuovo verso la finestra.

Gli agenti hanno così deciso di sfondare la porta e sono riusciti a bloccarlo prima che potesse davvero saltare dal davanzale. Il piccolo, hanno poi verificato gli uomini delle volanti, aveva spostato un comodino di casa sotto la finestra e così era riuscito ad arrivare tanto in alto. La mamma, una 44enne peruviana, è tornata a casa verso le 18.20 ed è stata denunciata per abbandono di minore. Lei stessa ha raccontato di essere uscita verso le 16.20 per accompagnare l'altra figlia, di 7 anni, in piscina. In quel momento, però, il bimbo dormiva e lei aveva deciso di lasciarlo riposare.