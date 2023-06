Il bimbo di 1 anno in carcere con sua mamma: "Intollerabile per uno Stato di diritto"

Dietro le sbarre. Un bimbo di un anno è rimasto per tre giorni in una cella del carcere di San Vittore a Milano insieme a sua madre, finita nel penitenziario meneghino per problemi di droga. A denunciarlo nelle scorse ore è stato il consigliere del Pd, Daniele Nahum, che giovedì ha visitato la struttura di piazza Filangieri insieme ad alcuni colleghi.

"Questa mattina, come sottocommissione carceri, abbiamo fatto un sopralluogo alla sezione femminile del carcere San Vittore. Ringrazio il direttore Giacinto Siciliano per averci fatto un quadro completo della situazione e per averci accompagnato nelle celle delle detenute. Lì dentro abbiamo visto un bambino di un anno in cella con la madre. Una situazione intollerabile per uno Stato di diritto", il j'accuse di Nahum, che è anche presidente della sottocommissione carceri.

Da lui era arrivato l'auspicio che "quella mamma e quel bambino vengano trasferiti all'Icam, luogo consono per un bambino così piccolo", anche se poi venerdì - sempre stando a quanto riferito dal consigliere Dem - mamma e figlio sarebbero stati spostati al nido del carcere di Bollate, in attesa che alla donna vengano concessi i domiciliari. Sembra, stando a quanto appreso, che proprio a causa di un ritardo nella decisione sui domiciliari - che spetta a un giudice - il piccolo sia rimasto a San Vittore con la donna, che ha anche un altro figlio.

"Inoltre siamo voluti entrare nelle celle delle detenute, con i nostri occhi abbiamo visto in pochi metri quadrati tre persone che devono condividere una cella in condizioni igieniche compromesse. Nella stanza del bagno hanno una turca come water, decisamente scomoda per una donna, e un fornellino per cucinare. Come ci ha detto il direttore Siciliano, dovrebbero partire a breve i lavori di ristrutturazione della sezione", ha proseguito Nahum.

"Ritorneremo e continueremo a vigilare questa situazione. Ringrazio tutto il personale del carcere - ha concluso il consigliere - per il lavoro che svolge in condizioni estremamente difficili".