Bimbo di 3 anni cade in piscina a casa dei nonni e muore

Tragedia venerdì pomeriggio a Bibbona, nel Livornese, dove un bimbo milanese di tre anni è morto annegato in una piscina. Il dramma è avvenuto a casa dei nonni, che vivono in una villetta in località il Poggio.

Secondo quanto finora appreso, i genitori del piccolo - che risiedono a Milano - si trovavano in città per un impegno e avevano lasciato il figlio con i nonni nella casa in cui sarebbero soliti trascorrere le vacanze estive. Da una prima ricotruzione dei fatti, il piccolo sarebbe caduto accidentalmente in acqua senza che, inizialmente, nessuno se ne accorgesse.

Poi la terribile scoperta della nonna e la richiesta dei soccorsi, con il tempestivo intervento di un'ambulanza della pubblica assistenza di Cecina con a bordo il medico del 118. Nonostante i disperati tentativi di rianimarlo, per il bimbo non c'è stato nulla da fare. Le indagini sono affidate ai carabinieri, cui spetterà il compito di ricostruire con precisione l'accaduto.