A Milano un bambino è nato sul taxi diretto in ospedale

Il taxi stava andando verso la clinica Mangiagalli, ma il bambino era già pronto per nascere e lo ha fatto sui sedili dell'auto. L'accaduto giovedì mattina tra la zona di Paolo Sarpi e il centro città. Protagonisti del lieto evento due ragazzi di origine filippina e Giovanni Gallizzi, il tassista 53enne che li stava accompagnando in ospedale.

Il taxi ha percorso le strade di Milano ma a velocità rallentata per via del traffico. Nel frattempo il travaglio della mamma è iniziato e il piccolo, anche con l'aiuto del papà che era seduto dietro, è venuto al mondo all'altezza di viale Majno. Tanta la paura per i neo genitori che però sono stati subito rassicurati dal pianto del loro bambino.

Il tassista, emozionatissimo, ha poi lasciato alla Mangiagalli la coppia, con il piccolo Kyaelle, questo il nome dato al neonato, quarto figlio della coppia. Mamma e bimbo sono stati così assistiti dal personale medico: entrambi stanno bene. Difficilmente Galizzi, che lavora in città da 25 anni, potrà mai dimenticare la nascita avvenuta sul suo taxi.