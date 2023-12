Bimbo si perde nella stazione di Duomo: attimi di grande paura in centro

La mamma che si gira un secondo e perde di vista il suo piccolo. Lui, probabilmente spaventato e disorientato, che si avventura nel mezzanino tutto solo. Poi, fortunatamente, il lieto fine. Attimi di grande paura martedì mattina nella metropolitana di Duomo, dove gli agenti della security di Atm hanno rintracciato un bimbo di tre anni che si era allontanato dalla madre.

Il bambino è stato visto verso le 10.30 da alcuni addetti alla sicurezza mentre vagava in stazione, è stato preso per mano e accompagnato in una saletta al caldo. Sono stati gli stessi uomini della security poi ad allertare la Polmetro, che in quegli stessi istanti aveva già raccolto la "denuncia" della mamma, che ha raccontato di aver perso il bimbo in superficie.

Così, in un attimo, grazie alla collaborazione tra poliziotti e dipendenti Atm, la donna ha raggiunto il piccolo in stazione e ha potuto riabbracciarlo.