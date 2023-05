Neonato "rapito" dal papà in ospedale: uomo in fuga con il bimbo

Ha preso in braccio il piccolo ed è fuggito con lui. Sparendo nel nulla. "Rapimento" mercoledì mattina all'ospedale Fornaroli di Magenta, dove un bimbo di due mesi - che si trovava ricoverato lì - è stato portato via da suo padre, un 30enne di origini egiziane.

Stando a quanto ricostruito da MilanoToday, il bambino era in ospedale dal giorno in cui è nato, lo scorso 3 marzo, poco più di due mesi fa. Al momento del parto, infatti, i medici avevano riscontrato positività a benzodiazepine, metadone, cocaina e oppiacei, con evidenti sintomi di astinenza, oltre che una malformazione vascolare del circolo addominale. A quel punto erano stati subito coinvolti i servizi sociali ospedalieri per la presa in carico del neonato e poco dopo era arrivato un provvedimento del giudice che aveva disposto la decadenza della potestà genitoriale per il papà e per la mamma, entrambi con problemi conclamati di tossicodipendenza.

A causa delle sue condizioni di salute, fino a mercoledì il bimbo è rimasto nel reparto di neonatologia, anche se formalmente affidato ai servizi sociali, che consentono comunque incontri con i genitori in presenza del personale sanitario. In mattinata, proprio durante una delle visite programmate, il papà avrebbe preso il bimbo e si sarebbe allontanato dal Fornaroli. Ad allertare i carabinieri e l'autorità giudiziaria è stata la stessa direzione ospedaliera.

I militari stanno ora cercando di rintracciare i genitori e il piccolo, che per il momento sembrano essere scomparsi nel nulla. All'inchiesta anche il ruolo di appurare come il papà abbia fatto a uscire dall'ospedale con il bimbo tra le braccia.