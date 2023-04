Milano, bimbo di 7 anni 'scappa' da scuola: ritrovato per strada da un'agente

Sparito. Scomparso, quasi, nel nulla per venti minuti abbondanti. Poi, per fortuna, il lieto fine. Attimi di grande paura giovedì mattina nella scuola primaria Locchi di Milano, l'istituto del quartiere Niguarda che si trova in via Passerini, a due passi dalla sede secondaria del comando decentrato di zona 9 della polizia locale.

L'allarme, stando a quanto ricostruito da MilanoToday, è scattato poco dopo le 10.30, quando le insegnanti si sono accorte che un bimbo di sette anni era sparito. Pare che il piccolo fosse in compagnia di una maestra di sostegno, la cui attenzione sarebbe però stata attirata da altri alunni. Approfittando di quel momento di distrazione, quindi, il bambino sarebbe riuscito a uscire dalla struttura - non è chiaro se passando dall'ingresso principale o da un cancello sul retro - e si sarebbe incamminato in strada.

A trovarlo, qualche minuto dopo, sarebbe stata una donna - che si è poi qualificata come agente di polizia - che lo ha fermato sul marciapiedi tra via Riccardo Bauer e via Ornato. Ad aiutarla anche una volante della polizia locale di passaggio, che si è fermata di traverso evitando che il piccolo potesse finire pericolosamente sulla carreggiata. Il bimbo è poi stato riaccompagnato a scuola ed è tornato in classe. Qualche ora dopo, secondo quanto risulta, la mamma si sarebbe presentata proprio al comando decentrato di zona 9 della Locale per segnalare l'accaduto.