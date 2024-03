Rapine e prostituzione, nessuno fa più benzina di notte: il gestore assolda le guardie giurate

Vigilanza privata notturna per garantire la sicurezza nell'area e non perdere clienti. Gaetano Giordano, gestore della stazione di servizio Getoil di Carpiano, lungo la strada provinciale Binasca, non ne poteva più di constatare che quasi nessuno si fermava ormai a far benzina alla sua pompa, nottetempo. E così ha preso provvedimenti, snocciolando gli inconvenienti con cui ha a che fare da anni: "Rapine, sporcizia, sicurezza a rischio e siamo assediati dalle prostitute".

Più nello specifico, il gestore della pompa ha spiegato che, all'arrivo al mattino, ci si trova a fare i conti con una situazione di sporcizia in vari punti dell'area, e anche a 'fare i conti' con il drastico calo degli affari. All'automatico gli automobilisti non si fermano, evidentemente temendo per la loro sicurezza, tanto che, di recente, un ragazzo ha chiesto a Giordano le telecamere di sicurezza perché aveva subito una rapina presso l'area.

Di qui la decisione di dotarsi di un servizio di vigilanza privata. Che costa, ma dovrebbe garantire più tranquillità ai clienti notturni, che ora latitano parecchio. La Binasca resta una zona di prostituzione anche se va detto che, rispetto a qualche anno fa, il fenomeno si è nettamente ridimensionato.