Incidente sul lavoro a Binasco, grave un operaio

Un operaio di 35 anni è rimasto gravemente ferito a una gamba in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto in via Pitagora a Binasco (hinterland sud-ovest) nel pomeriggio di giovedì 6 aprile.

Tutto è accaduto intorno alle 16, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale del consorzio dei fontanili, ma secondo quanto appreso da MilanoToday pare che l'uomo si sia infortunato mentre spostava alcuni carichi. Più nel dettaglio l'uomo avrebbe riportato una frattura (esposta) a una gamba.

Il 35enne, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'Humanitas. Secondo quanto trapelato sarebbe cosciente e non in pericolo di vita. È il secondo infortunio sul lavoro in poche ore, nella mattinata di giovedì un operaio di 70 anni è precipitato dal tetto della Cifa di Senago (hinterland nord di Milano) mentre stava eseguendo operazioni di manutenzione.