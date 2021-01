Scovata una bisca clandestina in pieno centro a Milano: cinque denunce e maximulte

Una bisca clandestina in un appartamento. È quanto hanno hanno scoperto i poliziotti della questura in un’abitazione di via Pietro Pietramellara a Milano (zona Chinatown) nella serata di sabato 30 gennaio. Un cittadino cinese di 43 anni è stato denunciato per esercizio di giochi d’azzardo; altri quattro suoi connazionali — due uomini di 34 e 35 anni e due donne di 34 e 49 anni — sono stati denunciati per il reato di partecipazione a gioco d'azzardo. Il fatto è stato reso noto da via Fatebenefratelli con un comunicato.

Tutto è iniziato intorno alle 22.30 quando l’attenzione dei poliziotti è stata attirata da un appartamento di via Pietro di Pietramellara, nel quale dall'esterno si potevano notare le luci accese e varie sagome di persone. Insospettiti, i detective hanno raggiunto l'ingresso dell'appartamento e, dopo aver bussato varie volte senza ricevere nessuna risposta, hanno notato la luce all'interno spegnersi improvvisamente e, poco dopo, comparire sull’uscio un 43enne.

I poliziotti hanno trovato in una stanza tre persone di nazionalità cinese e, successivamente, hanno bloccato sulle scale un loro connazionale di 35 anni che si stava allontanando. I poliziotti hanno subito intuito che, nelle due stanze più grande dell'appartamento arredate solo con un tavolo rotondo al centro e con numerose sedie accatastate lungo le pareti, fosse un luogo di ritrovo adibito a sala da gioco. Infatti, a seguito di controlli, all'interno di un cassetto dell'unico mobile di una stanza è stato rinvenuto un mazzo di carte e, in un angolo, un panno di colore rosso. Gli agenti, sul cellulare del 43enne, hanno trovato numerose foto e video in cui si evinceva l'attività di gioco d’azzardo con gruppi di cittadini connazionali e hanno sequestrato, a suo carico, il panno rosso e il mazzo carte. Mentre, a carico dei giocatori, un totale di 2520 euro.

Non solo: tutti i presenti sono stati sanzionati anche per la violazione della vigente normativa anti-Covid19.