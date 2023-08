Poker e roulette nella sede di un'associazione: smantellata una bisca

Tutto il perimetro era sorvegliato da telecamere e all'interno si entrava solo dopo aver suonato e essere stati "riconosciuti". Sulla carta era la sede di una associazione culturale, ma al piano terra sono stati trovati tavoli da poker, mahjong e una roulette. Risultato? Una persona in manette e undici denunciate dalla polizia. Tutti cittadini cinesi. È il bilancio del blitz in via Paulucci de Calboli Fulcieri a Milano (zona Niguarda) messo a segno dagli agenti della squadra investigativa del commissariato Greco Turro nella serata di giovedì 17 agosto.

L'operazione è nata "a seguito di accertamenti sul controllo del territorio", si legge in una nota diffusa da via Fatebenefratelli. I poliziotti sono riusciti a entrare nella "bisca" simulando la consegna di un pacco e utilizzando un furgone all'interno del quale erano nascosti altri agenti del commissariato. Una volta dentro sono state bloccate diverse persone che stavano scappando verso una seconda sala in cui c’era una via di fuga che portava alle cantine e, quindi, al portone d’ingresso. Uno di questi per poter sfuggire, ha ingaggiato una colluttazione con un poliziotto.

I detective hanno sequestrato i tavoli da gioco, ma non solo. Sono scattati accertamenti anche sulle macchine parcheggiate nelle vicinanze della "bisca". All’interno del cruscotto dell'auto di uno dei partecipanti della bisca clandestina, un 36enne con diversi precedenti, gli agenti hanno sequestrato 7,2 grammi di metanfetamina e una pipetta in vetro. Per lui sono scattate le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Altri due sono stati denunciati per esercizio di giochi d'azzardo aggravato mentre i 9 giocatori sono stati denunciati per la partecipazione. Due di questi, un 45enne e un uomo di 31 anni, sono stati rispettivamente indagati per resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere.