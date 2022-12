La bisca clandestina di Milano, aperta anche di notte

Carte, tessere e soldi, tanti. Nella notte tra giovedì e venerdì la polizia ha scoperto e sequestrato una bisca clandestina all'interno di un palazzo abbandonato in via Bramante, in zona Chinatown. Al tavolo da gioco improvvisato, alle 3.30, sono stati trovati sette cittadini cinesi - 25 anni il più giovane, 52 il più grande - che si stavano sfidando a Mah Jong, molto diffuso in Oriente.

Sul tappeto verde c'erano anche fiches, carte da poker e ben 7mila euro in contanti, poi sequestrati. Gli scommettitori sono tutti stati indagati per partecipazione a gioco d'azzardo, mentre il 25enne è anche accusato di essere l'organizzatore della bisca.

A settembre scorso, sempre in piena notte, una scoperta identica era stata fatta in un'abitazione di via Giusti, sempre in zona Chinatown. Seduti al tavolo erano stati trovati 12 giocatori, impegnati in una sfida a Mah jong. In quell'occasione erano stati scoperti 13mila euro cash.