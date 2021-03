A Milano la bisca 'protetta' dai bimbi mentre zii e padri giocano a dadi (ignorando il covid)

Blitz della polizia in piazzale Insubria. Denunciati in quattro e multati per le norme anti covid

A ognuno il suo compito. I grandi a scommettere e lanciare i dadi, i piccoli a raccogliere quegli stessi dadi e a fare quasi da "scudo umano" per tenere lontani gli occhi indiscreti. Un'impresa che però, loro malgrado, è fallita. Perché, dopo due giorni di appostamenti, i poliziotti hanno atteso il momento giusto e sono intervenuti.

Blitz degli agenti del commissariato Monforte Vittoria giovedì pomeriggio in piazzale Insubria a Milano, dove è stata scoperta - e "smantellata" - una vera e propria bisca a cielo aperto. Le indagini dei poliziotti, guidati dal dirigente Manfredi Fava, sono partite dopo gli esposti dei residenti e dei politici di zona, che avevano segnalato gli scommettitori in azione nell'area giochi, con tanto di bimbi al seguito.

Così, gli investigatori si sono appostati e per due giorni hanno filmato quanto accadeva in piazza, dove effettivamente gli adulti si riunivano a giocare, mentre i più piccoli - dopo un cenno con la mano dei grandi - si mettevano intorno a loro per coprirli e poi raccoglievano i dadi da terra.

Al momento del blitz, i poliziotti hanno trovato e identificato tre 24enni e un 29enne - tutti cittadini romeni con precedenti - che sono stati denunciati per il reato di partecipazione a giochi d'azzardo e sono stati sanzionati per la violazione delle normative anti covid perché erano senza mascherina e non stavano rispettando il distanziamento sociale.

Gli agenti, che hanno sequestrato 505 euro, hanno anche identificato un 15enne, un 16enne e un 17enne, che sono stati riaffidati alle mamme - che erano sempre in zona - e che erano figli o nipoti di altri cittadini romeni che erano stati visti giocare il giorno precedente.

La denuncia del municipio 4

La scorsa settimana era stato il presidente del municipio 4 in persona, il leghista Guido Bassi, a denunciare la situazione parlando effettivamente di "gioco d'azzardo e assembramenti per strada, senza mascherina, e con bambini presenti".

“I cittadini che hanno denunciato pubblicamente la situazione di degrado sono letteralmente esasperati - gli aveva fatto eco il capogruppo della Lega e vicepresidente della commissione territorio, Massimiliano Conte -. È ancora più assurdo e demoralizzante che mentre a tutti vengono chiesti ancora sacrifici per contrastare la pandemia, in piazza Insubria ci siano assembramenti di persone, al 90% stranieri, che fanno come se nulla fosse, con l’arroganza di avere la quasi certezza di rimanere impuniti”.