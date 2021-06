Lungo blackout in diverse zona di Milano, Unareti si scusa

La stessa società, nella propria pagina online, spiega come comportarsi in caso di blackout

Ancora blackout a Milano. Nel corso della notte tra giovedì e venerdì, alle ore 3.30, si è verificato un doppio guasto sulla rete di distribuzione dell’energia elettrica di media tensione che ha interessato parte dei civici delle seguenti vie: Ripamonti, Dei Guarneri, Noto, Monti, Chopin, Albinoni Tomaso, Selvanesco e piazzale Madonna Di Fatima.

La società incaricata della rete per la distribuzione dell'energia elettrica a Milano ha spiegato la situazione sul proprio sito. "Unareti - scrivono - si scusa per i disagi e comunica che le operazioni di riattivazione, partite questa notte con le attività di ricerca del guasto, hanno previsto successivamente l’intervento sul posto di operatori specializzati per effettuare scavi propedeutici alla riparazione della porzione di rete interessata. Inoltre sono stati posizionati generatori elettrici per rialimentare parte delle utenze prima del termine dei lavori, stimato nell’arco del pomeriggio".

"Date le riparazioni in corso - specifica ancora la società - e le temperature elevate permane lo stato di allerta di Unareti e il potenziamento delle squadre di pronto intervento".

Cosa fare in caso di blackout a Milano

La stessa Unareti, nella propria pagina online, spiega come comportarsi in caso di blackout: "Interruzioni di corrente? Cosa fare se manca la luce? Verifica in tempo reale se sono in corso guasti o blackout sulla rete elettrica di Milano. Accedendo al sito dedicato di Unareti puoi controllare quali sono le tempistiche per la risoluzione e il ripristino della corrente".

"Per verificare se ci sono guasti e interruzioni di energia, basta inserire l’indirizzo e il comune di interesse per conoscere lo stato della rete ed eventuali anomalie avvenute nelle ultime 24 ore. In ogni caso - spiegano da Unareti - puoi sempre contattare il numero verde 800 933 301, il Pronto Intervento elettricità di Unareti, al servizio dei cittadini 24 ore su 24 per segnalare un guasto o per maggiori informazioni".