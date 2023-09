Blackout a Milano: salta la corrente in zona Maciachini

Nel pomeriggio di giovedì, poco dopo le 17, un blackout ha provocato l'interruzione della corrente elettrica in zona Maciachini a Milano. La 'luce' è mancata in una parte di viale Stelvio, nel quadrante, via Valtellina, via Bernina e viale Jenner.

"Sono in corso interruzioni senza preavviso che richiederanno circa 2 ore per il ripristino. Ti invitiamo a monitorare lo stato delle interruzioni per rimanere costantemente aggiornato. Ci scusiamo per il disagio", scrive Unareti sul proprio portale.