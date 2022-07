Blitz notturno al consolato russo: denunciati due attivisti

Due attivisti di 25 e 26 anni del comitato abitanti Barona sono stati denunciati per violazione di domicilio in concorso. I due, secondo quanto riferito da via Fatebeneratelli, sarebbero i responsabili di un'incursione notturna all'interno del consolato russo di via Sant'Aquilino, blitz avvenuto nella notte di lunedì 11 luglio.

Nella mattinata di venerdì gli agenti della Digos hanno perquisito le loro abitazioni e successivamente li hanno portati in questura dove sono stati denunciati. I detective, come spiegato dall'ufficio stampa, sono arrivati a loro al termine di alcuni accertamenti iniziati dopo l'allerta lanciato dal consolato russo.

I primi a intervenire sul posto nella notte dell'incursione (dopo che era scattato l'allarme) erano stati i militari dell'esercito che successivamente avevano passato il caso agli agenti della questura. I detective hanno quindi analizzato le immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso della zona e proprio grazie ai fotogrammi sono arrivati ai due uomini. Non è ancora chiaro cosa volessero fare i due attivisti una volta entrati all'interno del consolato.