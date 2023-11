Il blitz dei manifestanti in Statale: "La vostra eccellenza è complicità con la filiera della morte"

I manifestanti di Cambiare Rotta sono saliiti sul palco del meeting Alleanza 4EU+ in Statale, interrompendo l’evento per far luce sul genocidio palestinese. Il gruppo di studenti si è seduto promettendo di non muoversi “finché le istituzioni non prenderanno una posizione netta” in merito. Alla mano la bandiera della Palestina e uno striscione che recita: “4EU+ la vostra eccellenza è complicità con la filiera della morte e il genocidio palestinese”, poi l’invito: “Il 17 novembre tutti in piazza”.

Il meeting in statale, iniziato martedì, riunisce 250 rappresentanti di otto università pubbliche d’eccellenza in tutta Europa. L’obiettivo è quello di realizzare un sistema universitario integrato con l’istituzione di due lauree magistrali a titolo congiunto con l’attivazione di 248 progetti.

Sul palco i ragazzi di Cambiare rotta hanno letto un comunicato: “Uno degli ospiti del meeting è la Crui, la conferenza dei rettori, che lo scorso 27 ottobre aveva proclamato una giornata a lutto con l’esposizione della bandiera della pace listata a lutto. Parlano di pace e poi sono i primi a intrattenere accordi con le università israeliane di Tel Aviv e il Technion di Haifa”. Poi, hanno proseguito: “Dietro all’eccellenza di cui le nostre istituzioni accademiche si riempiono la bocca si nascondono tagli al diritto allo studio a fronte di un investimento sempre più massiccio nella spesa militare e nella filiera della guerra che esporta morte e distruzione in tutto il mondo. Gli studenti della Statale hanno ribadito che non hanno intenzione di essere menti e braccia per la loro guerra”.