Blitz pro Palestina, 'sangue' sulla vetrina di Jp Morgan a Milano

Sangue finto e uno striscione alla mano. Un blitz pro Palestina è stato organizzato a Milano dagli attivisti di Ultima Generazione in coordinamento con Palestina Action e Palestina Libera. I manifestanti, qualche minuto prima delle 12 di martedì 11 giugno, hanno lanciato un barattolo di vernice rossa sull'ingresso della sede milanese di Banca Jp Morgan, in via Cordusio. I tre attivisti hanno poi esposto uno striscione con la scritta "Palestina libera".

"La protesta - spiegano gli attivisti di Ultima Generazione - mira a denunciare la complicità della Comunità internazionale, degli Stati Uniti e dello Stato italiano che ospita sul proprio territorio diverse banche che finanziano e lucrano sul genocidio palestinese, tra cui anche la banca americana Jp Morgan", si legge nella nota diffusa.

I manifestanti hanno riempito la vetrina della banca con impronte di mani rosse. Secondo quanto riferito, pochi minuti dopo il blitz sono giunte sul posto le forze dell'ordine che hanno provveduto all'identificazione dei responsabili.