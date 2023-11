Maxi controlli della polizia a Quarto Oggiaro

Un arresto, 4 persone portate in questura, 140 grammi di droga sequestrati e una multa a un minimarket. È il bilancio della serata di maxi controlli della polizia di Stato nel quartiere Quarto Oggiaro di Milano.

In tutto sono state controllate 277 persone. Il servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio, disposto dal questore Giuseppe Petronzi, è stato svolto tra le stazioni ferroviarie di Milano Certosa e Milano Villapizzone e vie limitrofe. Presenti gli uomini della Squadra mobile, dei commissariati Comasina e Quarto Oggiaro, dell'Ufficio prevenzione generale e della Divisione anticrimine, della polizia ferroviaria, dell’Ufficio Immigrazione, della Divisione amministrativa sociale e del Reparto prevenzione crimine, della polizia scientifica e del Reparto mobile.

In manette è finito un egiziano di 40 anni per detenzione ai fini di spaccio. Sono stati sequestrati 140 grammi di hashish e 740 euro in contanti. Delle 277 persone controllate, di cui 157 stranieri, 4 sono state accompagnate in questura per la valutazione della loro posizione sul territorio. Sono stati controllati anche 46 veicoli e 4 esercizi pubblici della zona. È stato sanzionato amministrativamente per oltre 3mila euro un minimarket in via Mambretti, per violazioni inerenti conservazione prodotti.