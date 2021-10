Blocca autobus e cerca di rubare pistola a un carabiniere: "Vi ammazzo tutti"

Ha dato in escandescenza su un autobus, ha minacciato di morte tutti i passeggeri presenti e infine ha cercato di rubare la pistola a un carabiniere. Attimi di follia martedì 26 ottobre a Varese, dove il protagonista dell'episodio, un 21enne, è stato infine arrestato per interruzione di pubblico servizio, resistenza e minacce.

Il ragazzo, originario della Guinea, era salito sul bus con una birra in mano e in uno stato di visibile alterazione. Per questo conducente e alcuni passeggeri avevano contattato il 112 chiedendo di intervenire.

Ma quanto si è accorto della presenza dei militari, il giovane si è adirato ancora di più, cominciando a gridare e inveire contro tutti i presenti. Al culmine della rabbia, ha colpito un carabiniere con uno schiaffo e ha provato a prendergli la pistola. A quel punto per lui, che intanto continuava a ripetere "vi ammazzo tutti", sono scattate le manette.