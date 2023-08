Il bus salta la fermata: lui lo insegue in bici, litiga con l'autista (e lo blocca per 20 minuti)

Quando ha visto quel bus saltare la fermata, è andato su tutte le furie. Ha inseguito il mezzo, lo ha superato, lo ha bloccato e si è messo a discutere con l'autista, che - almeno così pare - ci avrebbe poi messo del suo "allungando" la litigata. Un uomo di 52 anni, un italiano che non ha mai avuto problemi con la giustizia, è stato denunciato giovedì pomeriggio a Milano con l'accusa di interruzione di pubblico servizio dopo aver costretto la linea 66 di Atm a restare ferma per quasi mezz'ora.

Tutto è iniziato verso le 14 in via Zama, dove il conducente del pullman avrebbe saltato la fermata "Zama 11" senza accorgersi di una signora che era lì in attesa. A quel punto, il 52enne - che era in bici - avrebbe rincorso il bus riuscendo a raggiungerlo poche centinaia di metri più in là. Dopo aver bloccato la corsa della 66, il signore avrebbe chiesto conto all'autista del suo comportamento e ne sarebbe nata una discussione di oltre 20 minuti, tanto che i passeggeri a bordo sono scesi e hanno preso il bus successivo.

Alla fine per risolvere la situazione è stato necessario l'intervento dei carabinieri, che hanno identificato il 52enne e lo hanno denunciato. Proprio ai militari lui stesso ha spiegato di aver agito quasi per senso di giustizia, in difesa della donna lasciata alla fermata.