Vede un ladro dal balcone e cerca di bloccarlo: uomo aggredito a colpi di pinza

Incastrato dal testimone. Lo stesso che ha cercato di pestare. Un uomo di 37 anni, cittadino italiano, è stato arrestato nella notte tra mercoledì e giovedì a Milano con l'accusa di tentata rapina impropria dopo aver provato a rubare all'interno di un'auto che era parcheggiata in via Cosenz.

Il suo blitz è scattato poco dopo mezzanotte e non è sfuggito a un 44enne egiziano, che dal balcone di casa sua lo ha visto mentre forzava la portiera della vettura. Dopo aver dato l'allarme alla polizia, il residente è uscito di casa per fermare il ladro e lo ha rincorso.

Il 37enne, però, per tutta risposta si è scagliato contro di lui con una pinza, colpendolo al braccio e alla testa. A fermarlo sono stati gli agenti delle volanti, che lo hanno bloccato e arrestato. Nonostante i colpi, per il testimone non c'è stato bisogno dell'intervento dei soccorritori del 118.