Smog, scattano le limitazioni. Venerdì niente blocco traffico per lo sciopero

Scatta venerdì 17 febbraio il blocco del traffico per contenere lo smog. L'insieme di misure temporanee riguarda non solo il traffico (limitazioni per i veicoli fino a euro 4 diesel in ambito urbano, obbligo spegnimento motori in sosta) ma anche il riscaldamento domestico (limitazione all'uso di generatori a biomassa legnosa di classe inferiore alle 2 stelle compresa, riduzione di 1 grado delle temperature nelle abitazioni), l'agricoltura (divieto di spandimento liquami zootecnici) e le combustioni all'aperto (accensione di fuochi, falò, barbecue, fuochi d’artificio).

L'editoriale: a chi interessa l'aria irrespirabile?

Nella giornata di venerdì 17 febbraio, in concomitanza con lo sciopero nazionale dei mezzi pubblici, le misure riguarderanno soltanto il riscaldamento, l'agricoltura e la combustione all'aperto, ma non il traffico. Le limitazioni riguardanti le automobili, dunque, non saranno applicate venerdì.

Le limitazioni sono attive in tutti i comuni sopra ai 30mila abitanti e in quelli che volontariamente hanno firmato il protocollo. È il sito della Regione a fornire l'elenco completo delle città: Milano, Paderno Dugnano, Rozzano, Cernusco sul Naviglio, Pioltello, Cologno Monzese, Bollate, Cinisello Balsamo, Corsico, Legnano, San Donato Milanese, Rho, Segrate, Sesto San Giovanni, San Giuliano Milanese, Abbiategrasso, Cormano.

Perché scatta il blocco del traffico?

È una misura che serve per cercare di arginare l'inquinamento. Nella giornata di martedì 14 febbraio le centraline dell'Arpa hanno registrato per il quinto giorno consecutivo concentrazioni di polveri sottili oltre i limiti (fissati a 50 microgrammi per metro cubo); la media di Pm10 calcolata all'ombra della Madonnina è stata di 76.3 µg/m³.

La presenza di polveri sottili, comunque, non è uniforme e varia in base alle zone della città: 76 in viale Marche, 79 in Città Studi, 85 µg/m³ in via Senato, 63 al Verziere. Questa, invece, la situazione fotografata all'esterno della città: a Limito di Pioltello sono stati registrati 85 µg/m³, 65 a Cassano d'Adda, mentre a Magenta le centraline hanno rilevato 81.

Nel mese di febbraio i giorni con valori di smog oltre la soglia sono stati 11 dall'inizio del 2023 (5 nel solo mese di febbraio). Le norme europee tollerano lo sforamento del “muro” dei 50 microgrammi di Pm10 solo per 35 giorni all’anno.