Boato fortissimo dall'aeroporto di Bresso: c'è un jet privato in pista

Un boato fortissimo, un "rombo" decisamente più forte del normale quello che, lunedì mattina, molti hanno sentito provenire dal piccolo aeroporto di Bresso, a nord di Milano. Uno scalo di solito utilizzato per ben più piccoli e meno rumorosi aerei da turismo.

La notizia si è subito diffusa sui social network, con tanti residenti che chiedevano spiegazioni e si domandavano che cosa fosse avvenuto. E, su Facebook, è intervenuto anche Simone Cairo, sindaco di Bresso: dopo avere sentito a sua volta il forte rumore, ha chiesto informazioni alla torre di controllo e ha riferito sul social ciò che gli è stato detto.

«Mi hanno spiegato - ha scritto il primo cittadino - che, intorno alle 10.15, c'è stata un'operazione di un velivolo non italiano in transito, che ha chiesto atterraggio e poi decollo. Credo sia una situazione straordinaria. Ho investito Enac della situazione perchè voli simili non sono compatibili con l'ubicazione dell'aeroporto di Bresso. Come amministrazione comunale sosteniamo invece tutti i progetti che coinvolgono la riduzione del rumore come l'introduzione di veivoli elettrici, ibridi o comunque volti ad un minor impatto acustico».