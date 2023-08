Milano nella morsa del caldo: bollino rosso per le ondate di calore, 3 giorni di allerta

Tre giorni di fuoco. Allarme per le ondate di calore a Milano, che martedì, mercoledì e giovedì si troverà a fare i conti con temperature altissime, afa e notti tropicali. Il ministero della salute, nei suoi bollettini con i sistemi di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute, ha emanato per oggi e per i prossimi due giorni un'allerta da bollino rosso per il capoluogo meneghino.

Per martedì la temperatura massima sarà di 36 gradi, che diventeranno 37 mercoledì e giovedì. Ancora più alta la percepita, che tutti i giorni arriverà a quota 38.

"Su Milano apice della canicola tra martedì e giovedì, quando le temperature massime toccheranno diffusamente i 37-38 gradi. Temperature minime intorno 25-27 gradi in città e tra 22 e 24 gradi fuori città", si legge nelle previsioni di 3bMeteo.

"L'ondata di calore potrebbe terminare in modo brusco sul finire della settimana, sotto l'incursione di aria fresca e instabile nord-atlantica", le previsioni degli esperti. Fino ad allora, però, la città della Madonnina si troverà stretta nella morsa del caldo.