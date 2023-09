La bomba trovata vicino ai binari della linea dei treni Milano Venezia

A causa di un ordigno ritrovato nei pressi dei binari del treno la linea Milano Venezia è stata interrotta per alcune ore nella giornata dai giovedì. Treni sospesi e caos all'altezza dello scalo merci ferroviario di Brescia per il ritrovamento, verso le 13, di una bomba. Si tratterebbe di un ordigno bellico risalente, molto probabilmente, alla seconda guerra mondiale. Si sono registrati disagi sui treni dell'alta velocità, gli intercity e i regionali Trenord.

È stato trovato nello scalo di via Vergnano, durante le operazioni di bonifica. Sul posto sono intervenuti gli artificieri di Cremona per effettuare gli accertamenti sull'ordigno e per capire se fosse ancora carico e occuparsi di un suo trasferimento in un luogo sicuro per poi farlo eventualmente brillare, riferisce BresciaToday. Hanno lavorato anche i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e i tecnici di Trenitalia per effettuare le verifiche necessarie a consentire la ripresa della circolazione ferroviaria.