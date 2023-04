Trovato un ordigno nel cantiere della metro M4

Un ordigno bellico è stato trovato mercoledì mattina nel cantiere per la costruzione della M4 in piazza Frattini a Milano, in zona Giambellino. La scoperta, stando a quanto appreso, è stata fatta da alcuni operai che erano al lavoro e che hanno riportato l'ordigno in superficie. A quel punto la bomba - si tratterebbe di un proiettile di mortaio - è stata presa in consegna dagli artificieri della polizia, immediatamente intervenuti sul posto.

A scopo precauzionale, i lavori sono stati sospesi e la polizia locale ha chiuso al traffico parte di via Giambellino oltre che via D'Alviano, dall’incrocio con via Scrosati fino alla piazza, e via Lorenteggio tra via Zuccaro e via Radaelli. Deviati anche i mezzi delle linee 50 e 58 di Atm, che sono stati tenuti lontani dall'area del cantiere.

Verso le 10.30 l'ordigno è stato rimosso e la situazione è tornata alla normalità.