Trovata bomba in un cantiere: artificieri sul posto

Una bomba trovata durante i lavori di scavo in un cantiere. L'accaduto venerdì 8 aprile a Milano, poco prima delle 13, in via Gassman, zona Precotto. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, artificieri dell'esercito e carabinieri.

L'ordigno, presumibilmente della seconda guerra mondiale, è stato rinvenuto durante le operazioni di scavo all'interno di un cantiere edile. Subito è scattato l'allarme, facendo accorrere le squadre dei vigili del fuoco di Sesto e Marcello, che hanno presidiato l'area e collaborato con i militari.

Per consentire e procedere con le operazioni di bonifica, gli artificieri stanno effettuando valutazioni sulla bomba. A quattro ore dalla chiamata al 112, vigili del fuoco e esercito erano ancora al lavoro sul posto. Nel frattempo, i carabinieri hanno momentaneamente chiuso il cantiere. Grazoe a militari e caschi rossi, l'ordigno è stato messo in sicurezza e rimosso dall'area.