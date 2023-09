Trova una bomba a mano mentre pulisce la cucina del papà morto

Dimenticata lì, in un armadio. Lunedì mattina la polizia ha recuperato in un appartamento di via Olmetto, pieno centro di Milano, una bomba a mano della Seconda guerra mondiale. A dare l’allarme, verso le 9.40, è stata una donna di 61 anni che stava sistemando l’abitazione dopo la morte di suo padre, scomparso un mese fa.

Pulendo nell’armadio in sala da pranzo, la 61enne ha trovato in una scatola una bomba Srcm modello 35, un ordigno ancora oggi in dotazione all’Esercito italiano. Recuperata dagli artificieri della questura, la granata è stata poi affidata ai militari del Genio guastatori che l’hanno trasportata in una zona isolata nell’area di Rogoredo, dove verrà fatta brillare.