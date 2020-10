San Pietro all'Olmo, trovata una "bomba": arrivano gli artificieri

Carabinieri e artificieri in azione in via Primo Levi a San Pietro all'Olmo (frazione di Cornaredo) nel pomeriggio di mercoledì dove è stato trovato un residuato bellico.

L'allarme è scattato intorno alle 14.50 quando un passante si è accorto della bomba (un proiettile da mortaio tracciante) e ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i militari della compagnia di Rho che hanno delimitato. Nelle prossime ore gli artificieri prenderanno in carico la munizione e la faranno brillare. Per il momento non è ancora chiaro chi abbia lasciato l'oggetto in mezzo alla strada, sul caso sono in corso accertamenti.

Cos'è un proiettile tracciante

Le munizioni traccianti (o anche proiettili traccianti) sono speciali proiettili modificati per ospitare una piccola carica pirotecnica alla base. La carica si accende all'atto dello sparo e genera una luce molto intensa che rende il proiettile visibile a occhio nudo durante la sua traiettoria. In questo modo, è possibile comprendere immediatamente il percorso coperto dai proiettili sparati e l'eventuale scostamento rispetto ai bersagli, in modo da poter aggiustare il tiro.