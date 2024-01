È stata trovata una bomba in Darsena a Milano

Una bomba della seconda guerra mondiale è stata trovata in Darsena a Milano nella mattinata di giovedì 25 gennaio. Nelle prossime ore l’oggetto verrà fatto brillare.

Tutto è successo intorno alle 10.30, come riferito dalla polizia, sul posto insieme agli artificieri. L’ordigno, una bomba a mano, è stato trovato durante alcuni lavori stradali da alcuni operai che avevano sollevato parte della pavimentazione nei pressi di Piazza XXIV Maggio.

L’ordigno è stato recuperato dagli artificieri. Il Pm di turno del tribunale di Milano ha disposto la sua distruzione, disposta nelle prossime ore. Non è il primo episodio simile, nell’aprile del 2022 una bomba risalente alla seconda guerra mondiale fu trovata in via Gassman.