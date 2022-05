Scatta l'allarme bomba in Posta ma era un seggiolino per bimbi

Artificieri della polizia e scientifica sul posto. Tutto per un allarme bomba (poi non rivelatosi tale). È successo all'interno dell'ufficio postale di via Adelchi a Milano (zona Lambrate) nella tarda mattinata di martedì 3 maggio.

Tutto è iniziato quando un dipendente della struttura ha sentito alcuni rumori provenire da un pacco in consegna e pensando di trattasse di un ordigno esplosivo ha allertato la questura. Sul posto sono intervenuti gli agenti di via Fatebenefratelli con una volante, il personale della scientifica a e gli artificieri.

Il pacco "incriminato" è stato isolato e successivamente è stato aperto. All'interno, tuttavia, non è stato trovato nessun ordigno ma solo un dispositivo anti-abbandono per bambini che stava emettendo un suono di allarme.