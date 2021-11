Bomba della Seconda Guerra Mondiale a Segrate: il disinnesco

Proseguono le operazioni di disinnesco di una bomba inesplosa risalente alla Seconda Guerra Mondiale e rinvenuta a Segrate presso lo scalo merci Milano-Simistamento, nei pressi di via Rivoltana 50, nella frazione di Tregarezzo. La strada Rivoltana è stata riaperta al traffico.

Per consentire lo svolgersi delle operazioni in totale sicurezza, era stato predisposto il blocco totale della circolazione stradale, ferroviaria e aerea dalle 9 alle 12 di domenica mattina, con l'evacuazione di 119 persone residenti nella frazione, ospitate principalmente in una vicina scuola comunale e, per chi ne ha fatto richiesta, in un albergo nelle immediate vicinanze dello scalo ferroviario messo a disposizione da Rfi.

Rimossi i dispositivi d'innesco

Gli specialisti del decimo reggimento Genio Guastatori hanno rimosso i dispositivi d'innesco dell'ordigno, di fabbricazione inglese, da 227 chili con una carica di 137,6 chili di esplosivo Tnt, dopodiché lo trasporteranno nel luogo scelto (nei pressi dello scalo) dove è stata già realizzata la 'camera di espansione' per farlo brillare.

"Le operazioni di disinnesco dell'ordigno bellico procedono per il meglio. Reso innocuo un altro ordigno di una guerra lontana ma che ci ricorda la sofferenza che i nostri nonni e genitori hanno passato. La Rivoltana è stata riaperta e i residenti evacuati possono tornare nelle proprie abitazioni", scriveva su Facebook all'una di pomeriggio il Comune di Segrate.