C'è una bomba da disinnescare: domenica treni fermi a Milano, gli orari

Niente treni. Domenica 28 novembre, dalle 9 alle 12, la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di Milano Lambrate e Pioltello per permettere le operazioni di disinnesco e rimozione dell'ordigno bellico - l'ennesimo - ritrovato in via Rivoltana a Segrate, accanto ai binbari. .

"I treni Re tra Milano Lambrate e Bergamo sono cancellati. I treni Re Milano Centrale-Peschiera del Garda e i treni regionali Milano Greco Pirelli-Brescia sono parzialmente cancellati tra Milano Centrale/Milano Greco Pirelli e Treviglio/Pioltello", ha fatto sapere Rfi in una nota. E ancora: "I treni regionali da Porto Ceresio/Varese a Milano P.Garibaldi subiscono ritardi di 5 minuti in arrivo a Milano P.Garibaldi superficie", mentre i "treni suburbani S5 ed S6 sono cancellati tra Milano Lancetti e Pioltello:

da/per Novara e da/per Varese/Gallarate hanno origine e termine corsa a Milano Porta Garibaldi Superficie, modificano numerazione e alcuni orari.

I treni S5 da Milano P.Garibaldi per Gallarate/Varese subiscono ritardi di 5 minuti in partenza da Milano P.Garibaldi superficie.

da/per Treviglio hanno origine e termine corsa a Pioltello".

Tra Milano Lambrate e Pioltello è stato istituito da Trenord un servizio di bus navetta che non effettuano le fermate di Milano Forlanini e Segrate. "L’orario per il termine delle attività è legato all’effettivo completamento dell’intervento degli artificieri", ha chiarito Rfi.

Non solo treni, però. Perché domenica, per il "bomb day", a Segrate saranno chiusi i negozi, le strade saranno off limits e i condomini accanto alla "zona rossa" saranno evacuati.