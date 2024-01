Treni fermi e maxi evacuazione per una bomba nei pressi dei binari

Domenica 14 gennaio ci sarà quello che è stato ribattezzato come 'bomba day'. Ovvero il momento nel quale saranno evacuate più di 500 persone per le operazioni di disinnesco dell'ordigno bellico inesploso, risalente alla Seconda guerra mondiale, ritrovato nell'area dello scalo ferroviario della Piccola velocità. È qui che verrà allestito il “cantiere” per le operazioni affidate agli uomini del Genio Guastatori di Cremona: nello specifico, tra Via Dalmazia a est, la Tangenziale Ovest, la linea ferroviaria Milano-Venezia e Via Orzinuovi a Sud. I treni quindi da e per Milano avranno inevitabilmente ripercussioni.

Per ragioni di sicurezza, racconta BresciaToday, a partire dalle 8.30 e fino al termine delle operazioni (previsto intorno alle 14) sarà necessario evacuare totalmente l'area e sarà vietata la circolazione veicolare e pedonale in tutte le vie interessate. Nel dettaglio: via Del Rampino (dal civico 30 al 32), via Lunga (dal civico 16 al 30 e dal 47 al 55), via Rose di Sotto (dal civico 36 al 40/A e dal 251 al 281), via Del Dosso (dal civico 3 al 5), via Sondrio, via Bergamo, via Lecco, via Chiesanuova, via Orzinuovi (dal civico 46/E al 76), via Vergnano (dal civico 2 al 12) e via Oddino Pietra (già via Varese).

Il Comune raccomanda, prima di allontanarsi dai casa, di chiudere i rubinetti del gas, lasciare le imposte chiuse e le tapparelle abbassate, di provvedere alla nastratura interna dei vetri dei serramenti, applicando pellicole adesive lungo le diagonali. La bomba – ritrovata il 13 dicembre scorso nella zona di Via Vergnano – è un ordigno d'aereo da 500 libbre (circa 226 chili) di fabbricazione americana: verrà fatta brillare in una cava di Ghedi.

L'alta velocità Milano Venezia sospesa

Durante le attività di rimozione sarà necessario sospendere la circolazione ferroviaria nella tratta Bivio Casirate – Brescia della linea AV/AC Milano-Venezia e nella tratta Ospitaletto – Brescia della linea convenzionale. Sarà modificato il programma di circolazione di alcuni treni a lunga percorrenza e regionali. Nel dettaglio i lunga percorrenza saranno deviati via Milano-Bologna. Anche i treni regionali di Trenord Milano-Verona provenienti da Milano, che saranno limitati e avranno origine a Rovato, e quelli provenienti da Verona, che saranno limitati e avranno origine a Brescia (soppressi nella tratta Rovato-Brescia). I treni regionali di Trenord Milano – Brescia e Bergamo – Brescia, che saranno limitati e avranno origine a Ospitaletto.