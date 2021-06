Allarme bomba a Lampugnano, Milano

Attimi concitati per un allarme bomba in un'area cani di via Livio Cambi, in zona Lampugnano, a Milano.

La segnalazione è scattata nel pomeriggio di mercoledì, attorno alle 15, quando all'interno di un'area cani è stato rinvenuto un piccolo ordigno.

Sul posto sono presenti diverse volanti della polizia di Stato e la squadra artificieri. La strada è stata chiusa al traffico veicolare per precauzione.

L'ordigno, che sarebbe una bomba a mano datata, probabilmente si trovava da tempo nell'area cani e, forse, è stato dissotterrato dagli animali. Gli artificieri l'hanno prelevato e ora verrà analizzato. La zona è stata messa in sicurezza.