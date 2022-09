Allarme bomba in centro a Milano, ma erano batterie per la bici

Non erano ordigni esplosivi ma dei pacchi batteria per bici elettriche quelli trovati in via Larga a Milano (in pieno centro alle spalle del Duomo) nella mattinata di venerdì 9 settembre. La vicenda è stata chiarita dalla questura attraverso una nota.

Tutto era iniziato intorno di prima mattina quando un passante aveva segnalato la presenza di due pacchi sospetti di cui uno già in fiamme. Entrambi i plichi, come avevano confermato gli artificieri della polizia sul posto, sembravano effettivamente degli ordigni artigianali. Separate dalle scatole, c'erano anche due bobine di fili elettrici. In uno dei contenitori era inoltre presente una scritta in arabo: "Tra 3 minuti scatta" seguito da un numero di telefono (la questura in realtà poi ha spiegato che la traduzione migliore era "si scarica in 3 minuti").

Gli agenti della Digos hanno quindi chiamato il telefono indicato cui ha risposto un cittadino nigeriano che ha riconosciuto il plico come la scatola con le batterie della sua bicicletta elettrica; batteria che nella giornata di giovedì aveva consegnato al titolare di un negozio per rigenerarle.

Le immagini delle telecamere a circuito chiuso del negozio di via Larga ha confermato integralmente la ricostruzione dell'episodio, privo di alcuna matrice politica. Tutto è nato da una manovra accidentale di un collaboratore del titolare del negozio che, dopo aver percorso in bici via Larga, giunto all’incrocio di Via Albricci, ha perso un pacco e, nel tentativo di recuperarlo, è stato sorpreso da una prima fiammata. Preso dallo spavento, avrebbe abbandonato il secondo pacco presso l’esercizio commerciale della compagnia di crociere dando inizio all'equivoco che ha portato all'attivazione dell'allarme bomba.