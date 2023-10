"C'è una bomba sul volo da Milano": l'allarme fa chiudere un aeroporto

"C'è una bomba su un volo in arrivo da Milano". È suonata un po' così la telefonata anonima che alle 16.30 di martedì ha fatto scattare l'allarme all'aeroporto di Olbia Costa Smeralda. L'aerostazione è stata evacuata e tutti i voli previsti in partenza e in arrivo nello scalo sono stati sospesi.

Dopo i controlli urgenti degli agenti della Polaria e degli artificieri arrivati da Sassari, nessun ordigno è stato ritrovato. Secondo le prime indicazioni, la persona al telefono, con accento sardo, segnalava la presenza della bomba sul volo AeroItalia proveniente da Milano Linate.

Circa un migliaio tra dipendenti e passeggeri hanno atteso per oltre tre ore, le procedure e i piani di evacuazione infatti hanno riguardato tutti i settori dell'aeroporto. Le forze dell'ordine sono già al lavoro per identificare l'autore della telefonata: per lui scatterà l'accusa di procurato allarme e interruzione di pubblico servizio.