Il quartiere di Baggio a Milano blindato per disinnescare una bomba

Un quartiere cinturato per disinnescare una bomba. È successo nel pomeriggio di mercoledì 24 novembre nel quartiere di Baggio a Milano.

Sul posto sono intervenuti artificieri dell'esercito, vigili del fuoco, 118 e polizia locale. L'intervento, durato circa due ore, tra le 15 e le 17, è stato condotto con successo: la bomba è stata fatta brillare.

Per consentire ai militari di operare senza rischi tutta la zona tra via Palmi e via Cancano è stata chiusa dagli agenti della polizia locale, sul posto di supporto all'esercito e per gestire la circolazione. Come disposto da un'ordinanza firmata dal sindaco Beppe Sala, inoltre, sono stati evacuati anche gli stabili nelle prossimità dell'ordigno.

La bomba era stata ritrovata - inesplosa - nella carrozzeria Spadoni di via delle Forze Armate 326. Al momento non è chiaro chi abbia potuto collocarla né quali possano essere le ragioni dietro a questo gesto.