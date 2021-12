Nascondono in casa 54 bombe carta artigianali: arrivano gli artificieri

Nelle loro case nascondevano 54 bombe carta artigianali (37 "cipolle" e 17 candelotti "cobra") e anche tre etti tra marijuana e coca e per loro, padre e figlio di 50 e 32 anni, sono scattate le manette. È successo nella giornata di venerdì 3 dicembre quando i carabinieri della compagnie Duomo e Affori hanno messo a segno un blitz in via del Danubio a Milano (zona Bruzzano). Il fatto è stato reso noto dai militari del comando provinciale di Milano.

I detective sono andati a colpo sicuro: i militari si sono presentati a casa loro con un mandato di perquisizione emesso dal tribunale. Nel corso del blitz è stata trovata anche una balestra e circa 300 grammi tra coca e marijuana.

Il materiale esplodente, trovato dalle unità cinofile di Casatenovo, è stato affidato agli artificieri che lo hanno fatto brillare nella cava Nord di Paderno Dugnano. Padre e figlio, invece, sono scattate le manette. Devono rispondere, a vario titolo, di detenzione di materiale esplosivo e detenzione di sostanze stupefacenti.