Baby gang fa esplodere tre bombe carta in centro a Milano

La notte tra domenica e lunedì, intorno all'1.30, in piazza Mirabello una baby gang ha lanciato due bombe carta che hanno causato gravi danni al dehor del locale Shallo Beer shop. Grazie all’intervento del proprietario e dei vigili del fuoco, chiamati da alcuni residenti, la struttura non ha preso fuoco. Poco prima, in via Solferino, presumibilmente gli stessi ragazzi ne avevano lanciata un’altra. Il gruppo di giovani è stato visto da alcuni abitanti della zona mentre si allontanava dal posto.

“Siamo a pochi passi dalla questura e a pochi metri dal comando dei carabinieri di via Moscova - commenta l’assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, che ha diffuso le foto delle bravate - ma ormai queste baby gang pensano di essere padrone del territorio e le loro bravate si concentrano spesso nelle zone centrali della città. Un fenomeno che va subito represso: l’escalation degli episodi violenti deve avere una risposta severa da parte delle istituzioni. Basta con la scusa di studiare il fenomeno derivato dalle restrizioni della pandemia per non fare niente”.

Danni al dehor del locale Shallo Beer Shop

“È del tutto evidente - prosegue De Corato - che se di notte succedono certe cose è perché questi giovani hooligans sanno che il controllo del territorio latita. Nonostante le promesse del ministro Lamorgese, a Milano mancano uomini e mezzi. Nessuno sa che fine abbiano fatto i 255 ‘nuovi’ poliziotti promessi dal Ministro a febbraio che sarebbero dovuti arrivare entro fine giugno”.

Preoccupata anche la consigliera di Fratelli d’Italia del Municipio 1, Stefania Ambrosini Orefice. “Chi abita nella zona centrale di Milano - le parole di Ambrosini - ormai ha paura di queste bande di ragazzini esaltate da alcool e chissà cos’altro, che di notte scorrazzano nelle vie del centro. A farne le spese spesso sono i residenti con le macchine danneggiate o i titolari dei locali che la mattina trovano rovinate le loro strutture esterne. Vivere in centro oggi non è sinonimo di sicurezza, forse il contrario”.