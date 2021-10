Domenica faranno esplodere due bombe cariche di esplosivo Tnt a Segrate (Milano)

Domenica 10 ottobre gli specialisti del decimo reggimento Genio Guastatori bonificheranno un ordigno bellico inesploso rinvenuto in un cantiere a Segrate, presso lo Scalo merci Milano-Smistamento, vicino l'area FS 'Terminal Italia" di Via Rivoltana, 50/A.

Si tratta di due bombe d'aereo da 500 libbre residuati bellici della seconda guerra mondiale, una delle quali americana con un peso di 231,5 chili e una carica di 154 chili di esplosivo Tnt. L'altra è inglese con un peso di 227 chili ed una carica di 137,6 chili di esplosivo Tnt.

Dove faranno esplodere due bombe a domenica a Milano

I militari rimuoveranno i dispositivi di innesco sul posto tramite despolettamento e trasporteranno gli ordigni neutralizzati nel sito dove saranno fatti brillare, nell'area verde tra le vie Bruno Buozzi e Giorgio Gaber a Segrate. Le operazioni si concluderanno in un'unica giornata. Già realizzate le strutture di contenimento intorno agli ordigni che, in caso di un'eventuale esplosione accidentale, riduce il raggio dell'area di danno nel caso del primo ordigno rinvenuto da 826 a 468 metri mentre nel caso del secondo ordigno rinvenuto da 1386 a 447 metri.

La popolazione evacuata per far esplodere gli ordigni

"Per eseguire in piena sicurezza il despolettamento la zona sarà quindi totalmente evacuata per un raggio di 468 metri dall'ordigno, con conseguente blocco della circolazione stradale, ferroviaria e aerea, e interdizione delle aree verdi. L'evacuazione della popolazione all'interno della zona di sicurezza (969 persone divise in 415 nuclei familiari) inizierà alle ore 7 di domenica 10 ottobre e si prevede sia completata entro le ore 18", si legge nella nota delle prefettura di Milano.