Ci sono tre bombe inesplose alle porte di Milano

Tre ordigni inesplosi della seconda guerra mondiale trovati nell'ex fabbrica Innocenti di Milano (zona Rubattino) verranno bonificati e fatti brillare nelle giornate di domenica e lunedì 5 dicembre.

Nei giorni scorsi i militari del 10° reggimento genio guastatori hanno preparato le bombe per le operazioni scavando dei fornelli nel sito in cui verranno distrutte. Nella giornata di domenica 4 dicembre verranno rimosse le spolette (i congegni realizzati per innescare l'esplosione degli ordigni) e successivamente tutto il materiale verrà trasferito a Vaprio d'Adda dove lunedì 5 dicembre sarà fatto brillare.

Per permettere che le operazioni avvengano in totale sicurezza alcuni palazzi della zona verranno evacuati mentre saranno chiuse al traffico alcune strade tra Milano e Segrate. In particolare non saranno off limits:

Via Rubattino, dal rondò al confine con Segrate (Chi esce da via Milano quindi, dovrà andare a destra verso Decathlon/Bricoman per poi proseguire in via Piaggio, optando per recarsi a Milano la Cassanese o via Fratelli Cervi)

Via Caduti di Marcinelle, dalla rotonda con via Piaggio (Per andare a Milano si dovrà tornare indietro e seguire il percorso sopracito)

La Tangenziale Est tra Lambrate e Linate (la Polizia stradale inizierà a deviare il traffico dallo svincolo di Agrate e dallo svincolo di Melegnano)

Tutto il traffico sarà indirizzato su via Cassanese/via Rombon per chi proviene da nord e su viale Forlanini per chi viene da sud. Resterà aperta la zona commerciale di via Piaggio/Lambretta con accesso solo dalla Cassanese o da via Martiri di Cefalonia. Le operazioni di despolettamento dovrebbero terminare dopo le 15, successivamente gli ordigni