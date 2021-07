Boom di prenotazioni per il vaccino dopo decreto sul green pass

Cresce, probabilmente complici le nuove norme sul green pass varate dal governo, l'adesione alla campagna vaccinale in Lombardia. Come in Francia dopo l'annuncio di Macron, anche in Italia si inizia a vedere il cosiddetto "effetto green pass" (l'aumento di prenotazioni riguarda diverse regioni). Le indiscrezioni dei giorni sulla volontà del governo di introdurre la certificazione verde obbligatoria per poter accedere a determinate attività e la conferenza stampa di giovedì sera del premier Mario Draghi dopo il Consiglio dei Ministri hanno avuto come effetto un aumento delle prenotazioni dei vaccini.

Giovedì in Lombardia quasi 50mila cittadini – 48.646 per la precisione – si sono prenotati per la prima dose, quasi 30mila in più rispetto al giorno prima (28.368). Tra i lombardi la corsa ai vaccini era già iniziata da qualche giorno, dal 14 luglio, il giorno dopo l'annuncio di Macron sull'introduzione del "lasciapassare" verde e l'avvio del dibattito qui in Italia, fino ai numeri registrati giovedì.

Vaccinarsi in Lombardia

"Chi non si è ancora vaccinato da oggi sino all'1 agosto potrà usufruire di uno dei 100mila nuovi slot per prime dosi che siamo riusciti a mettere a disposizione dei cittadini lombardi di tutte le età. Un ulteriore sforzo per agevolare la vaccinazione, unico mezzo per contrastare e vincere il virus e proteggere sia la propria salute, sia quella della comunità", ha fatto sapere oggi la vicepresidente ed assessora al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti.

Tra i nuovi vaccinati anche Matteo Salvini. Il leader della Lega da giorni rinviava l'appuntamento col vaccino e la sua posizione sui vaccini è sempre stata molto flessibile, tanto che per molti dei cosiddetti "no vax" era diventato un esempio a seguire.