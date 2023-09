Boris Aru è morto travolto e ucciso da un camion nel deposito del Gigante

Si chiamava Boris Aru il 51enne travolto e ucciso da un mezzo nel centro logistico della catena di supermercati "Il Gigante" a Basiano nel pomeriggio di giovedì 28 settembre. Aru era il responsabile logistico del consorzio Cisa, azienda bergamasca che gestisce in appalto la movimentazione delle merci del magazzino.

La tragedia si è consumata poco prima delle 15.30 all'interno del capannone al civico 1 di via Alfieri. Aru, secondo una prima ricostruzione, si stava spostando a piedi e girando un angolo cieco non si sarebbe accordo del mezzo utilizzato per la movimentazione dei rimorchi che lo ha travolto; anche l'autista non si sarebbe accorto di lui.

L'incidente si è verificato sotto gli occhi di altri lavoratori, che hanno subito dato l'allarme e che saranno ascoltati dalla polizia locale. Sono stati proprio gli agenti a effettuare tutti i rilievi del caso per ricostruire con precisione le cause della tragedia. Sotto shock l'autista del mezzo pesante, un 30enne, e soccorsa per un malore anche la compagna del 51enne, che lavora nello stesso deposito.