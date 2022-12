Escono dalla Rinascente con 4mila euro di borse D&G non pagate

Sono entrati alla Rinascente con un sacchetto schermato. Poi hanno rubato tre borse griffate e hanno cercato di scappare, ma sono stati fermati e arrestati. Il tentativo di furto nella serata di lunedì 26 dicembre, intorno alle 20:30, alla Rinascente di piazza Duomo a Milano, dove è intervenuta la polizia di Stato.

A finire in manette una coppia di 39enni peruviani, entrambi irregolari in Italia e con precedenti per reati contro il patrimonio. Poco prima di essere bloccati dagli agenti, avevano preso tre borse dal corner di Dolce e Gabbana, ognuna del valore di 1450 euro, e le avevano infilate nel sacco schermato per oltrepassare senza problemi la barriera anti taccheggio.

I movimenti dei due ladri, però, non sono passati inosservati e, proprio mentre cercavano di uscire dai grandi magazzini, un vigilante li ha fermati. I poliziotti li hanno poi arrestati per tentato furto aggravato.